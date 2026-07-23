I video da slopaganda di Vannacci contro le piazze novecentesche della sinistra | tre possibili opzioni per uscire dalla trappola

Da ilfattoquotidiano.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Negli ultimi giorni sono stati pubblicati sui canali social di un militare e del suo partito diversi video realizzati con l’intelligenza artificiale Grok AI, integrata sulla piattaforma X. Nei filmati, vengono mostrati contenuti considerati come propaganda contro le piazze della sinistra del Novecento. I video sono stati caricati su più account e condivisi tra vari canali online.

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Negli ultimi giorni, sui canali social di Roberto Vannacci e del suo partito sono apparsi diversi contenuti sintetici realizzati con Grok AI, l’intelligenza artificiale di xAI integrata su X. È un fenomeno che, negli studi sui media, è noto come “slopaganda”, una parola che combina “AI slop” (“sbobba” digitale prodotta dalle IA generative) e “propaganda”, e indica la produzione seriale di contenuti grotteschi e iper-reali. Il video che ha incendiato le polemiche è quello uscito il 20 luglio, in cui un Vannacci artificiale, nelle vesti sia di imperatore che di gladiatore romano, decreta col pollice verso, d all’alto del palco, l’esecuzione di Elly Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e Laura Boldrini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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