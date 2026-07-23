I sistemi di monitoraggio ad alta precisione di Solgeo per la salvaguardia e la conservazione della Basilica di San Pietro

Solgeo fornisce sistemi di monitoraggio ad alta precisione per la conservazione della Basilica di San Pietro. Il progetto di salvaguardia, promosso da Eni e dalla Fabbrica di San Pietro, include l’utilizzo di queste tecnologie per controllare lo stato strutturale e ambientale dell’edificio storico.

C’è anche l’eccellenza tecnologica di Solgeo dietro il progetto di salvaguardia e conservazione della Basilica di San Pietro, promosso da Eni e Fabbrica di San Pietro. L’azienda di Seriate, leader nel settore della geofisica applicata e del monitoraggio strutturale, è stata scelta da Eni (Sponsor del Progetto) a supporto della fase operativa per l’ installazione dei sistemi di monitoraggio ad alta precisione previsti dal progetto Eni “Oltre il visibile”. Realizzato in occasione del Giubileo e del IV Centenario della Dedicazione della Basilica di San Pietro, il progetto ha visto Solgeo affrontare una sfida tecnologica di grande complessità:... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il discorso di Papa Leone all’esterno della Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro

Funerali del cardinale Ruini, Papa Leone XIV nella basilica di San Pietro – la direttaIntorno alle 16, il feretro del cardinale Camillo Ruini è arrivato nella basilica di San Pietro.

Temi più discussi: AST Ascoli, rinnovata l’intera rete dialitica, direttore Maraldo: nuove tecnologie per cure più sicure ed efficaci; Intesa per la transizione digitale del territorio tra CIIP e comune di San Benedetto; Incendio sul Monte San Biagio, il Consorzio Turistico Maratea: Difendere il territorio significa difendere il futuro della nostra comunità; DALLA ZONA ROSSA ALLA SMART CITY.

I sistemi di monitoraggio ad alta precisione di Solgeo per la salvaguardia e la conservazione della Basilica di San PietroL'azienda di Seriate, leader nel settore della geofisica applicata e del monitoraggio strutturale, è stata scelta da Eni a supporto della fase operativa ... bergamonews.it

Oltre il visibile, il nuovo sistema di monitoraggio della Basilica di San PietroUn nuovo sistema di monitoraggio permanente e integrale della Basilica di San Pietro è stato messo a punto da Eni in collaborazione con la Fabbrica di San Pietro. E' il progetto Oltre il visibile e ... rainews.it