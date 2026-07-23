Nel 2029 potrebbe disputarsi una partita tra l’Italia e i British & Irish Lions. La possibile sfida si sta delineando come una delle più attese nel rugby internazionale. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma le trattative sono in corso. L’evento, se confermato, rappresenterebbe un momento storico per il rugby italiano. Al momento, nessuna data o sede è stata ancora comunicata.

Certe partite valgono un trofeo. Altre, invece, valgono una pagina di storia. È a questa seconda categoria che potrebbe appartenere la possibile sfida tra Italia e British & Irish Lions nel 2029, un appuntamento che fino a pochi anni fa sembrava pura fantasia e che oggi, invece, starebbe prendendo forma. Secondo quanto riportato dal Telegraph, sarebbero infatti in corso contatti tra la Federazione Italiana Rugby e la selezione britannica per organizzare un test match destinato a diventare il primo in assoluto tra gli azzurri e la leggendaria squadra che riunisce i migliori giocatori di Inghilterra, Irlanda, Scozia e Galles. Le trattative, sempre secondo il quotidiano inglese, avrebbero accelerato nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - I Lions guardano l’Italia: il 2029 può regalare una sfida mai vista prima

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