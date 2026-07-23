Questa settimana, tra i film selezionati da Internazionale, si racconta la storia di un psicanalista che, per aiutare un paziente nevrotico e invadente, gli suggerisce che l’amore possa risolvere tutti i suoi problemi. La vicenda si svolge in un ambiente psicologico, con il protagonista che cerca di guidare il paziente attraverso un percorso di cambiamento. La trama si concentra sulle dinamiche tra i due personaggi, evidenziando le tecniche e le convinzioni dell’analista sulla natura dell’amore.

Per liberarsi del nevrotico e invadente paziente Damien (Lecaplain), il famoso psicanalista Olivier (Clavier) lo convince che l’amore è la soluzione di tutti i suoi problemi. Quando Damien si fidanza con sua figlia, Olivier cerca in tutti i modi di sabotare il rapporto. Tra bugie, tiri mancini e manipolazioni questa commedia finisce per sorprendere con il suo equilibrio incredibilmente precario capace di trasformare la realtà in incubo. La formula è resa ancora più instabile grazie ai personaggi secondari tra cui un guaritore (Thomas VDB) e un ipnoterapeuta (Jean-François Cayrey).Nicolas Didier, Télérama Renny Harlin conferma la propria passione per le esagerazioni. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I film della settimana, scelti da Internazionale

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