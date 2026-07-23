Giovedì 23 luglio si giocano gli ottavi di finale dell’Hamburg Open WTA. Quattro incontri decideranno chi accederà ai quarti di finale. Le giocatrici ancora in corsa devono vincere per proseguire nel torneo. Il tabellone si sta delineando, con le favorite che cercano di avanzare. Dopo i primi incontri, le qualificazioni ai quarti sono ancora aperte. Le partite sono in programma nel pomeriggio e in serata.

Quattro incontri da seguire agli ottavi di finale dell’Hamburg Open WTA: ecco analisi e pronostici delle gare in programma giovedì 23 luglio. Il tabellone dell’Hamburg Open inizia a prendere forma: dopo i primi verdetti del torneo tedesco, le protagoniste ancora in corsa sono chiamate a un nuovo esame per conquistare un posto nei quarti di finale. Tra favorite chiamate a confermarsi e giocatrici che vogliono prolungare il momento positivo, il programma di giornata offre diversi spunti interessanti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Tra gli incontri più interessanti c’è quello tra Mayar Sherif ed Elsa Jacquemot: l’egiziana ha iniziato il torneo superando Simona Waltert, confermando le buone sensazioni lasciate in occasione del titolo conquistato a Ia?i pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Hamburg Open, favorite a caccia dei quarti: i pronostici

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