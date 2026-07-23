guida rapida agli acquisti che ti sei perso mentre si giocava la coppa del mondo

Durante la Coppa del Mondo, molti acquisti sono passati inosservati, ma le vendite di prodotti legati all’evento continuano a registrare numeri significativi. Secondo un articolo recente, le vendite di merchandise ufficiale hanno mantenuto un trend positivo, nonostante il focus principale fosse sui match in corso. Sono stati segnalati aumenti nelle vendite di articoli come magliette, sciarpe e gadget, anche in periodi in cui le partite non erano in programma. La domanda di prodotti legati al torneo rimane elevata anche dopo l’inizio delle partite.

2026-07-23 06:24:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Lui Mondo Eclissa tutto, ma il calcio non si ferma. E il mercato. neanche. Tra l’ondata di festeggiamenti per la seconda stella della Spagna e la pausa estiva, è logico camminare un po’ ‘all’oscuro’. Non preoccuparti. In MARCA vi aggiorniamo sul movimenti più notevoli che sono stati registrati nel principali campionati esteri mentre giochi Coppa del Mondo. La Premier è un’altra Lega. Non c’è colore. Il Premier continua ad essere quello che spende di più. I 20 club del campionato inglese Hanno già investito 1.570 milioni di euro in acquisti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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