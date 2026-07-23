Un incidente si è verificato ieri sera in località Carrobioli di San Rocco, tra Novellara e Guastalla, quando una moto Beverly 400 è andata a sbattere contro un trattore all’incrocio con via Zecchiere. L’impatto ha evitato conseguenze più gravi, ma ha coinvolto un veicolo a due ruote e un mezzo agricolo. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni dei coinvolti o sulle cause dello scontro.

Guastalla (Reggio Emilia), 23 luglio 2026 - Ha rischiato di avere conseguenze molto gravi l’incidente accaduto in serata in località Carrobioli di San Rocco, al confine tra Novellara e Guastalla, dove all’incrocio con via Zecchiere si sono scontrati una moto Beverly 400 e un trattore. E’ accaduto poco dopo le 19. Il mezzo agricolo aveva rallentato per svoltare in una strada laterale quando, dalla stessa direzione, è arrivata la moto, condotta da un uomo di 38 anni, residente a Campagnola, che stava transitando verso Novellara, in direzione San Bernardino. L’impatto è stato violento, con la moto che ha tamponato il trattore. Per fortuna, nel frenare, la moto è scivolata sull’asfalto, evitando che il centauro potesse finire contro i ferri dell’aratro che era trainato dal mezzo agricolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guastalla, si schianta in moto contro un trattore

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