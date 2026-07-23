Grande successo a San Giovanni per il Valdarno Jazz

Da lanazione.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A San Giovanni, in Piazza Masaccio, si è svolto il concerto del Valdarno Jazz Estate. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi spettatori, attratti dall’offerta musicale della serata. La piazza si è riempita di pubblico che ha ascoltato dal vivo le esibizioni di artisti jazz, creando un’atmosfera di festa e condivisione. La manifestazione si è conclusa senza incidenti o problemi di rilievo.

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Arezzo, 23 lugllio 2026 – Piazza Masaccio, a San Giovanni,  si è lasciata avvolgere dalle atmosfere del Valdarno Jazz Estate, regalando al pubblico una serata all'insegna della grande musica e della condivisione. Protagonista dell'appuntamento è stato il Daniele Malvisi Quintet, che ha portato in scena "Global Love", un progetto musicale capace di raccontare l'infanzia, la speranza e l'amore universale attraverso il linguaggio senza confini del jazz. L'esibizione ha accompagnato gli spettatori in un percorso ricco di emozioni e riflessioni, grazie alle composizioni e all'interpretazione del sassofonista Daniele Malvisi, affiancato da Guglielmo Santimone al pianoforte, Angelo Lazzeri alla chitarra, Marco Cattarossi al basso elettrico e Paolo Corsi alla batteria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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