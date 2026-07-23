GPS docenti 2026 28 | a rilento la pubblicazione delle graduatorie AGGIORNATO

Notizia in breve

Le graduatorie GPS 202628 sono ancora in fase di pubblicazione. Gli Uffici scolastici provinciali stanno iniziando a rendere disponibili i documenti, relativi alle supplenze per i docenti, secondo quanto previsto dall’ordinanza del 14 febbraio 2026. La diffusione delle graduatorie procede a rilento, con alcune province che hanno iniziato solo di recente a pubblicare i risultati.