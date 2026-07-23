GPS docenti 2026 28 | a rilento la pubblicazione delle graduatorie AGGIORNATO
Le graduatorie GPS 202628 sono ancora in fase di pubblicazione. Gli Uffici scolastici provinciali stanno iniziando a rendere disponibili i documenti, relativi alle supplenze per i docenti, secondo quanto previsto dall’ordinanza del 14 febbraio 2026. La diffusione delle graduatorie procede a rilento, con alcune province che hanno iniziato solo di recente a pubblicare i risultati.
Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare le GPS 202628, graduatorie provinciali per le supplenze dei docenti, di cui all’O.M. n. 27 del 14 febbraio 2026. L'articolo GPS docenti 202628: a rilento la pubblicazione delle graduatorie AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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