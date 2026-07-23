globaltel e monium in finale al basket in piazza a latina

Le semifinali e le finali del Trofeo Terna Città di Latina si svolgeranno alla Gelit BIP Arena, in Piazza del Popolo, venerdì e sabato. Tra le squadre protagoniste, GlobalTel e Monium sono arrivate in finale. Le partite si terranno nel contesto del torneo Basket in Piazza, organizzato nella città di Latina.

Cosa: Semifinali e finali del Trofeo Terna Città di Latina – Basket in Piazza. Dove e quando: Gelit BIP Arena, Piazza del Popolo a Latina. Finali in programma venerdì e sabato. Perché: Un appuntamento sportivo di grande richiamo che unisce agonismo, spettacolo e inclusività nel cuore della città pontina. Il caldo estivo non ferma lo spettacolo sportivo nel cuore di Latina. Il Basket in Piazza 2026 entra nel vivo della sua fase cruciale, decretando le prime formazioni finaliste della terza edizione del Trofeo Terna Città di Latina. Davanti a una grande cornice di pubblico appassionato, che ha affollato le tribune allestite per l’occasione, le... 🔗 Leggi su Ezrome.it

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