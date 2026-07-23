Le temperature elevate di questa estate in Italia e in Europa stanno influenzando la glicemia delle persone, anche di quelle in buona salute. Chi ha patologie deve essere particolarmente attento, poiché il caldo può alterare i livelli di zucchero nel sangue. La sudorazione intensa, la disidratazione e le variazioni di appetito sono tra gli effetti più evidenti. È importante monitorare i livelli di glicemia e mantenere un’adeguata idratazione.

Le elevate temperature, che stanno condizionato le giornate estive in Italia e in Europa, hanno conseguenze sulla salute e sul fisico delle persone in perfetta salute, a maggior ragione i più fragili, chi soffre di qualche patologia, deve prestare ancor più attenzione in questi periodi di caldo estremo. Infatti le alte temperature possono influire sulla gestione del diabete e sui dispositivi di monitoraggio del glucosio, come è successo durante il torneo di Halle a Alexander Zverev ha ha dovuto richiedere un timeout medico perché il sensore ha avuto una disfunzione che gli ha comportato un'eccessiva assunzione di zuccheri. La... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gli effetti del caldo sulla glicemia e a cosa fare attenzione

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