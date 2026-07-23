Dopo 21 anni, il capitano della contrada torna a guidare la squadra in Piazza. È presente durante l’evento di agosto, dopo aver scontato la squalifica. Giustarini si è detto felice di tornare a ricoprire il ruolo di capitano e ha sottolineato di essere concentrato sulla squadra di Giovanni. La sua presenza ha attirato molta attenzione tra i presenti.

di Laura Valdesi SIENA Capitano Fabio Giustarini, il Nicchio ha scontato la squalifica e dunque è in Piazza ad agosto. C’è grande attenzione intorno a questo ritorno sul tufo della Contrada. "Non immotivata ma, forse, anche troppa. Vorrei dire quasi pressante. Come se – ci sono stati interventi sui media sebbene non voglia fare polemica, per carità – dove sembra che sia tornato Giustarini e ora con Tittia sistema tutto. Come se ci fossero il Nicchio e Tittia. E basta. Non scherziamo, ci sono altre 9 Contrade e altrettanti capitani che, giustamente, vanno rispettati. Persone valide, conoscono il Palio quanto e più di me. Sono le ghiandine che sistemano tutto, non Giustarini e Tittia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giustarini torna dopo 21 anni: "Capitano vecchia maniera? Ben contento di esserlo. Concentrato su Giovanni"

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