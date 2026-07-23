Giornale radio del mattino giovedì 23 luglio
Giovedì 23 luglio, il Giornale Radio di LaPresse ha trasmesso le notizie principali del giorno. Tra i temi trattati, aggiornamenti su eventi locali e internazionali, con particolare attenzione alle ultime novità politiche e sociali. L'edizione mattutina ha fornito dettagli su fatti di cronaca, economia e cultura, offrendo un quadro completo delle notizie più rilevanti in tempo reale.
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