Gianni Infantino inarrestabile l' ultima follia | Mondiale a 64 squadre

Il presidente della FIFA ha annunciato l’intenzione di espandere il Mondiale a 64 squadre, superando le attuali 32. La proposta è stata presentata nonostante le critiche e le pressioni di alcuni paesi europei, che hanno espresso riserve sulla riforma. La decisione è stata comunicata durante un incontro ufficiale, con il dirigente che ha ribadito la volontà di portare avanti il progetto. La questione ha generato discussioni tra gli addetti ai lavori e gli osservatori del calcio internazionale.

Gianni Infantino non molla, anzi rilancia, e lo fa con la forza dei numeri. Mentre i critici ne invocano le dimissioni e l’opinione pubblica europea digerisce a fatica i compromessi dell’ultimo Mondiale, il presidente della Fifa ha già blindato la sua permanenza sul trono del calcio globale. Le indiscrezioni dicono che oltre 200 delle 211 federazioni associate hanno già inviato a Zurigo le lettere formali di sostegno per la sua rielezione, blindando di fatto la corsa verso il congresso di marzo.Una vera e propria prova di forza geopolitica, capace di resistere all’onda d’urto del caso Folarin Balogun. La revoca lampo della squalifica... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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