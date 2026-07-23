Durante un intervento delle forze dell’ordine a Duisburg, un uomo di 37 anni è deceduto. La sua morte ha portato all’apertura di un’indagine da parte della procura tedesca. Sei poliziotti e due paramedici sono sotto inchiesta, mentre le autorità stanno esaminando le circostanze dell’intervento e le eventuali responsabilità. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e mediatica.

La morte di un 37enne durante un intervento delle forze dell’ordine a Duisburg, nella Germania occidentale, ha portato all’apertura di un’inchiesta da parte della procura tedesca. Nel registro degli indagati sono finiti sei agenti di polizia e due paramedici, chiamati a chiarire quanto accaduto durante le fasi dell’arresto e dei soccorsi. L’uomo ha perso conoscenza mentre veniva immobilizzato ed è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale. L’episodio risale a domenica 19 luglio, quando la polizia era intervenuta in un appartamento in seguito alla segnalazione di un uomo che stava urlando e provocando disturbo. Secondo la ricostruzione fornita dalle autorità, il 37enne si era chiuso a chiave nel bagno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Germania, 37enne muore durante l’arresto: sotto indagine sei poliziotti e due paramedici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tragedia a Mykonos durante l'addio al nubilato: muore una 37enne italianaUna donna di 37 anni originaria di Arezzo è deceduta in un incidente stradale a Mykonos.

Leggi anche: Muore a Mykonos durante l’addio al nubilato: tragico incidente per una 37enne di Arezzo