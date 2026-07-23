In estate, i gerani possono mostrare fiori appassiti, con corolle che si accartocciano e cambiano colore, rimanendo comunque attaccate agli steli. È comune reagire con annaffiature abbondanti nel tentativo di risolvere il problema. Tuttavia, questo comportamento non sempre risolve il problema e può essere dovuto a diversi fattori come mancanza di acqua, alte temperature o malattie. Non vengono menzionate altre tecniche specifiche per la gestione dei fiori appassiti.

In estate può capitare: le corolle dei nostri gerani si accartocciano, virano al marrone, ma restano attaccate ai loro steli. Potremmo reagire andando in allarme, per poi annaffiare generosamente per rimediare. Ma una fioritura che si esaurisce rientra nel ciclo normale della pianta; vediamo come comportarci. Gerani secchi, come capire qual è il problema. Il primo controllo riguarda l’estensione del danno. Qualche corolla appassita in mezzo a un cespuglio verde e compatto ci sta avvisando che la fioritura è arrivata a fine corsa, e succede anche agli esemplari in perfetta salute. Tutto cambia quando il fenomeno si allarga: foglie che ingialliscono a decine, fusti mollicci o scuriti alla base, terriccio che resta zuppo per giorni oppure indurito e ritirato verso il centro del vaso. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gerani secchi, cosa fare e come togliere i fiori appassiti

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10 errori con il Geranio che fanno sempre tutti

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