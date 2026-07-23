Due gemelli sono stati segnalati per aver assegnato un nome a un tabù considerato inutile e hanno spiegato come lo violerebbero senza causare danno a nessuno. Nel loro racconto, hanno confrontato questa azione con l’uso storico della radio, dove i tecnici parlavano di “sintonizzare il ricevitore”. La vicenda è stata resa nota attraverso un compito assegnato, che richiedeva di analizzare e proporre un’interpretazione del tabù e delle modalità di violazione.

Compiti a casa: dai un nome a un tabù inutile e spiega come lo violeresti se non facesse male a nessuno. Agli albori della radio i tecnici a volte parlavano di “sintonizzare il ricevitore”. Anche quando il segnale era chiaro, si potevano sentire delle interferenze finché la manopola non veniva regolata sulla frequenza giusta. Il messaggio era chiaro, la difficoltà stava nel riuscire a coglierlo. Nella tua vita, , si verifica un fenomeno simile. Informazioni utili, ispirazioni e possibilità interessanti potrebbero già circolare intorno a te. Ma se vuoi intercettarle dovrai affinare la tua percezione. Ascolta in modo diverso, fatti domande alternative, o presta attenzione a fonti che di solito trascuri. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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