Il prezzo del gas ha registrato un calo del PSV, mentre il prezzo tutelato stabilito dall’ARERA è salito leggermente a 0,50 euro per metro cubo per giugno 2026. Attualmente, il costo di un metro cubo di gas è un dato importante per le famiglie italiane, poiché influisce direttamente sulla bolletta. Questo valore, aggiornato quotidianamente, permette di monitorare le spese e confrontare le offerte sul mercato.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas è una delle voci più importanti nella bolletta delle famiglie italiane. Conoscere il valore aggiornato quotidianamente aiuta a capire quanto si spenderà e a valutare eventuali cambi di fornitore o offerte più convenienti. Oggi, il prezzo della materia prima gas nel servizio di tutela della vulnerabilità è fissato da ARERA a 0,504871 €Smc per il mese di giugno 2026. Questo valore rappresenta solo una parte della spesa complessiva: a esso si aggiungono trasporto, oneri e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 23 luglio 2026 è fissato da ARERA in 0,504871 €Smc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas: PSV in calo, prezzo tutelato ARERA in lieve rialzo a 0,50 €/Smc a giugno 2026

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