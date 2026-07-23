Garlasco perché Milo Infante è sicuro dell' innocenza di Alberto Stasi e nessuna certezza su Andrea Sempio

Milo Infante ha dichiarato di essere convinto dell’innocenza di Alberto Stasi nel caso di Garlasco, mentre non ha certezze riguardo a Andrea Sempio. L’annuncio arriva poco prima del suo debutto su reti Mediaset, dopo aver lasciato la Rai. Infante ha affermato di aver rivisto le proprie opinioni sul caso rispetto a anni precedenti, senza fornire dettagli aggiuntivi.

Milo Infante, che tra poche settimane debutterà sulle reti Mediaset dopo l’addio alla Rai, è tornato a parlare del delitto di Garlasco, spiegando di aver cambiato idea rispetto ad anni fa. Oggi crede che Alberto Stasi sia innocente, mentre non su Andrea Sempio ha dei dubbi. Ha inoltre sostenuto che alcune persone hanno un interesse personale nel mostrificare Stasi. Garlasco, Milo Infante difende Alberto Stasi Infante: "Se Sempio andrà a processo avremo le idee più chiare" La stima per l'amico Gianluigi Nuzzi Garlasco, Milo Infante difende Alberto Stasi Infante ha rilasciato una lunga intervista a Chi. Il settimanale ha ricordato al giornalista che lui stesso, nel primo racconto di Garlasco, quello che ha portato alla condanna di Stasi, era dalla parte dell’accusa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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