Nel Frignano, durante l’estate 2026, si sta svolgendo un circuito podistico organizzato dalla Uisp Modena. La gara si svolge in condizioni di caldo intenso, con le montagne che offrono solo una minima frescura. I partecipanti affrontano il percorso sfidando le alte temperature, in un evento che ha registrato numeri record di iscrizioni e partecipazioni.

È un Circuito del Frignano da record quello che, sotto l’egida Uisp Modena, si sta svolgendo in questa torrida estate 2026, dove le montagne sono soltanto un timido refrigerio. Una calura che però non ha fermato i runner che hanno invaso prima le strade di Monchio per la classica ‘Panoramica’ svoltasi a fine giugno, e poi il centro storico di Sestola per un’altra grande classica della corsa in montagna, la ‘4 Rioni Sestolese’ lo scorso 5 luglio. Oltre 120 iscritti a Monchio, oltre 100 anche a Sestola, per una partecipazione da record che gli organizzatori sperano di ripetere anche il prossimo weekend, quando sarà la volta della terza prova del circuito, sulle strade di Riolunato domenica 26 luglio alle 9:30 per la quinta edizione della ‘ Corri a Rio ’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Frignano, Circuito da record. I runner sfidano la calura

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