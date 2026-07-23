Il leader di un partito ha dichiarato che si aspetta di vedere gli esiti di una vicenda giudiziaria e ha affermato che la persona coinvolta dimostrerà le proprie ragioni. Ha sottolineato che il rispetto delle sentenze dei giudici e dei diritti dei lavoratori è sempre prioritario. La dichiarazione si riferisce a un caso in corso che riguarda un dipendente e una decisione giudiziaria ancora da definire.

Roma, 23 lug. (askanews) - "Per noi il rispetto delle sentenze dei giudici e dei diritti dei lavoratori è indiscutibile sempre e comunque. Ilaria Salis si è detta certa che in appello potrà dimostrare le ragioni di questa scelta e che la condanna in primo grado è dovuta sostanzialmente alla sua assenza al processo perché non ha ricevuto comunicazione del procedimento, valuteremo gli esiti". Così il leader di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, a margine di un convegno sul G8, dopo una condanna in primo grado dell'europarlamentare. Nel caso in cui arrivasse una conferma negli altri gradi di giudizio ci potrebbe essere una espulsione dal partito come avvenuto in altri casi? "Non anticipiamo gli esiti, quando arriveranno ne discuteremo", ha concluso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fratoianni su Salis: vedremo esiti, lei convinta dimostrerà sue ragioni

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