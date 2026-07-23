fra temporali e caldo meteo giornaleit previsioni

Nelle prossime ore, si prevedono rovesci e temporali sui rilievi, mentre l’aria più fresca proveniente da nord continua a penetrare nella massa di aria calda e umida di origine africana. La presenza di temporali è segnalata in specifiche zone montuose, dove si aspettano precipitazioni intense. Il resto del territorio rimane soggetto a condizioni di caldo e umidità elevata, con temperature che si mantengono sopra le medie stagionali.

Di seguito un comunicato diffuso da Meteo Giornale.it: L’aria più fresca che viene da nord continua a scavare nella cappa africana: nelle prossime ore rovesci e temporali sono attesi sui rilievi. Mentre le temperature minime sono previste in calo al Sud, ma sull’entroterra delle due Isole Maggiori il termometro resta abbondantemente oltre i 38°C di giorno. Nord: rovesci e temporali nelle prossime ore, fenomeni persistenti sul settore orientale. Oggi, giovedì 23 luglio, il cielo si presenta sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni settentrionali, con l’eccezione del Triveneto, dove è presente una nuvolosità più compatta destinata a estendersi anche alla Lombardia, ai rilievi appenninici e a quelli occidentali. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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TEMPORALI IMPROVVISI! Poi Caldo Record a 40°C

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