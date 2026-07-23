FOTO Benevento ecco la nuova maglia | tradizione e identità per la stagione del ritorno in B

Nel negozio del Benevento Calcio di via del Pomerio è stata presentata questa sera la nuova maglia che accompagnerà la squadra durante la stagione del ritorno in Serie B. La divisa combina elementi di tradizione e identità, con dettagli che richiamano i colori storici del club. La presentazione è avvenuta in un evento aperto ai tifosi, senza ulteriori comunicazioni ufficiali sui dettagli tecnici o sul design.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stata svelata questo pomeriggio, nello store del Benevento Calcio di via del Pomerio, la maglia che accompagnerà i giallorossi nella stagione del ritorno in Serie B. Come da tradizione, la divisa presenta le classiche strisce verticali gialle e rosse, un richiamo all’identità e alla storia del club. A togliere il velo è stato Andrea De Falco, protagonista di pagine importanti della storia della Strega e oggi componente dello staff tecnico. In tanti hanno atteso, nonostante il caldo torrido, le 17.30, quando il mistero è stato finalmente svelato con la presentazione della prima maglia che capitan Maita e i suoi compagni indosseranno sui campi di tutta Italia nel corso della nuova stagione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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