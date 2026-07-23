forbidden fruit far away tutto per la mia famiglia le anticipazioni del 23 luglio

Proseguirà giovedì 23 luglio 2026 l'appuntamento con le serie tv turche nel pomeriggio di Canale 5. Alle 14.10 partirà Forbidden Fruit, poi si proseguirà con Be My Sunshine, Far Away e infine con Tutto per la mia famiglia. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate di oggi, vediamo dove eravamo rimasti. A Forbidden Fruit Yigit è furioso per il matrimonio di Ender e Kaya sia perché non era stato informato sia per il tradimento nei confronti di Kaya. Yildiz ha perso l'affidamento del figlio e si è trasferita in un quartiere povero. A Be My Sunshine Hakan è stato arrestato, Poyraz e Harizan sono finiti in ospedale. Gorkem ha deciso di aiutare Melisa a conquistare Alper. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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FORBIDDEN FRUIT: Kaya SCOPRE TUTTO e fa in modo che Sahika VENGA LICENZIATA e ARRESTATA! Anticipo

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Per ogni dizi la sua bolum attuale! A che bolum siamo? (22/07/2026) #ForbiddenFruit-85 bolüm (-93) #FarAway - 15 bolüm (-48) #RaccontoDiUnaNotte-19 bolüm (-16) #LErede- 7 bolüm (-28) #TuttoPerLaMiaFamiglia -13 bolüm (-119) La cifra in pare x.com

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