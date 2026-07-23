Fiumicino torna la Festa Cozze e Pecorino | 11 serate di sapori e spettacoli a ingresso gratuito

A Fiumicino torna la Festa Cozze e Pecorino, con 11 serate di musica e degustazioni gratuite. L’evento, tra il mare e la campagna laziale, si svolgerà durante l’estate sul litorale romano. La manifestazione è tra le più attese della stagione, offrendo un’occasione per assaggiare specialità locali e partecipare a spettacoli aperti al pubblico. Non sono stati comunicati dettagli su date specifiche o programmi, ma l’appuntamento è confermato come uno degli eventi gastronomici principali della zona.

Fiumicino, 23 luglio 2026 – Il sapore del mare incontra quello deciso della campagna laziale. A Fiumicino torna la Festa Cozze e Pecorino, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’estate sul litorale romano. La manifestazione prende il via oggi, giovedì 23 luglio, e proseguirà fino a domenica 2 agosto. Undici serate dedicate alla cucina, alla musica e all’intrattenimento, con ingresso gratuito e un protagonista assoluto: l’incontro tra le cozze e il pecorino. La sesta edizione si svolgerà a Largo Paolo Borsellino, nella zona di Isola Sacra. L’evento è organizzato dall’Associazione Nuovo Faro Aps con il patrocinio del Comune di Fiumicino. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Festa cozze e pecorino a Fiumicino ift.tt/f3nBiKy x.com

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