Un uomo romeno di 20 anni è stato processato dopo aver truffato una donna di 75 anni a Monza. Spacciandosi per un carabiniere, si è recato a casa della vittima e le ha fatto consegnare gioielli e orologi per un valore di circa 20.000 euro. La truffa è avvenuta mentre la donna riceveva una telefonata da un altro individuo che si spacciava sempre per un appartenente alle forze dell’ordine. Il giovane è stato immediatamente sottoposto a processo.

Subito a processo il romeno 20enne che, in trasferta dalla provincia di Caserta e spacciandosi per un carabiniere, si è fatto consegnare da una 75enne monzese gioielli e orologi del valore di 20mila euro andando a casa della donna, nel frattempo raggiunta da una telefonata di un altro truffatore sedicente appartenente all’Arma. "Suo marito è sospettato per una rapina in gioielleria perché la sua auto è stata trovata sul posto, mandi lui in caserma per chiarimenti, mentre lei prepari i preziosi che possiede e che deve consegnarci per accertamenti". Il fatto risale a metà maggio scorso e ora la Procura di Monza ha firmato la richiesta di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Finto carabiniere, vera truffa: ventenne subito a processo

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Finto carabiniere tenta di truffare un'anziana, ma lei recita la parte e lo fa arrestare

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