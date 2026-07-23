Durante l’ultimo fine settimana di gara prima della pausa estiva, i piloti della Ferrari hanno espresso cautela, nonostante le dichiarazioni degli avversari. Leclerc ha affermato di essere più vicino alla Mercedes, mentre Hamilton ha commentato che la squadra di Stoccarda rimane più forte. La squadra di Maranello ha mantenuto un tono di calma, cercando di limitare l’entusiasmo di fronte alle parole dei rivali che considerano il team di Maranello come possibile favorito alla vittoria all’Hungaroring.

In Ferrari si predica calma. Al via dell’ultimo fine settimana di gara prima della pausa estiva i piloti della rossa cercano di limitare l’entusiasmo davanti alle parole degli avversari che nell’appuntamento all’Hungaroring vedono proprio il team di Maranello come favorito per il successo. Le caratteristiche della pista, più indicate per la SF-26, dovrebbero mostrare la faccia migliore della squadra attualmente seconda nel Mondiale Costruttori, a 73 punti da Mercedes, anche in virtù dei due ottimi weekend di gara di Silverstone e Spa, conquistati su circuiti che sulla carta dovevano essere tra i più difficili dell’intero calendario. La... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Ferrari tra realismo e strategia. Leclerc: "Più vicini alla Mercedes". Hamilton: "Restano più forti loro"

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