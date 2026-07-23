Le condizioni di salute di un noto cantante sono in miglioramento dopo un nuovo ricovero presso un centro specializzato. Gli accertamenti recenti hanno dato esiti rassicuranti, secondo quanto riferito da fonti di agenzia. Si attende una possibile dimissione già nella serata di oggi.

Le condizioni di salute di Fedez sarebbero in miglioramento dopo il nuovo ricovero che ha riacceso l’apprensione dei fan. Secondo quanto riferito dall’Adnkronos, gli ultimi accertamenti eseguiti all’Irccs dell’hinterland milanese avrebbero dato esiti rassicuranti, tanto che le dimissioni potrebbero arrivare già nella serata di oggi. Il rapper, all’anagrafe Federico Lucia, è stato ricoverato all’inizio della settimana per un episodio di sanguinamento. Una nuova emergenza che, alla luce del complesso percorso sanitario affrontato dall’artista negli ultimi anni, aveva destato forte preoccupazione. Fedez, esami conclusi e quadro clinico in miglioramento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Fedez, la notizia dall’ospedale. Cosa succede ora, l’annuncio

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