Niccolò Gucci, alla sua seconda stagione con la maglia granata, sarà capitano uscente e condurrà la squadra in campo oggi pomeriggio. Con lui ci saranno i dirigenti e i nuovi acquisti, oltre a alcuni vecchi compagni. Gucci ha dichiarato di non vedere l’ora di ricominciare. La partita si svolgerà a Fano, con il calciatore pronto a fare gli onori di casa.

Niccolò Gucci (foto) è alla sua seconda stagione consecutiva con la maglia granata in questa sua nuova avventura fanese e oggi pomeriggio, da capitano uscente, farà sicuramente gli onori di casa, insieme ai dirigenti dell’ Alma Fano, ai nuovi arrivati, insieme a qualcuno dei suoi vecchi compagni. "Sono contento che, oltre al sottoscritto – dice il centravanti di Bagno a Ripoli – sia rimasto qualcun altro della passata stagione. Avrei personalmente anche voluto che magari fossero stati di più, per il valore delle persone oltre che per le doti tecniche, ma di sicuro i problemi lavorativi hanno avuto il loro peso. Però una base, diciamo storica, c’è rimasta e questo mi fa piacere perché sono affezionato a questi ragazzi che hanno compiuto una bella impresa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fano, Gucci: "Non vedo l’ora di ricominciare"

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