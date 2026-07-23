Famiglia di tassi falciata e uccisa su una strada al Parco del Circeo | Basta è una strage La proposta del tutor

Una famiglia di tre tassi è stata investita e uccisa sulla Strada Litoranea, una provinciale che attraversa il Parco Nazionale del Circeo. La notizia ha suscitato preoccupazione tra residenti e ambientalisti, che chiedono misure più severe per proteggere la fauna selvatica. Tra le proposte c’è l’installazione di tutor per controllare la velocità e ridurre incidenti simili in futuro. La tragedia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nelle aree naturalistiche.

Una famiglia di tre tassi è stata investita e uccisa sulla Strada Litoranea, una provinciale che attraversa anche il Parco Nazionale del Circeo. Le immagini dei poveri animali sono state riprese dalla dashcam sull'auto della dottoressa Jessica Brighenti, che con la sua associazione intende proporre l'installazione di un sistema tutor e altre misure per tutelare la fauna selvatica: "Corrono troppo, è una strage continua.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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