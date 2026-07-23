Fabio Canino in forse a Ballando con le stelle i nodi da sciogliere e l'ipotesi su Lucio Presta e Alberto Matano
Fabio Canino potrebbe non partecipare a Ballando con le stelle. La sua presenza è ancora in discussione, mentre si cerca un sostituto per Selvaggia Lucarelli. Le trattative coinvolgono anche altri nomi, tra cui Lucio Presta e Alberto Matano, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La produzione sta valutando diverse opzioni, senza aver ancora preso una decisione definitiva.
Su Ballando con le stelle i nodi da sciogliere sono molteplici. Oltre alla sostituzione di Selvaggia Lucarelli, ci sarebbe anche un altro nome in giuria attualmente in forse, quello di Fabio Canino, come appreso da Fanpage. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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