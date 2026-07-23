Fabio Canino in forse a Ballando con le stelle i nodi da sciogliere e l'ipotesi su Lucio Presta e Alberto Matano

Notizia in breve

Fabio Canino potrebbe non partecipare a Ballando con le stelle. La sua presenza è ancora in discussione, mentre si cerca un sostituto per Selvaggia Lucarelli. Le trattative coinvolgono anche altri nomi, tra cui Lucio Presta e Alberto Matano, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La produzione sta valutando diverse opzioni, senza aver ancora preso una decisione definitiva.