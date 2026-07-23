L’uso dell’intelligenza artificiale nel Parlamento europeo sta crescendo, sostituendo progressivamente alcune attività umane. Recentemente, si è diffusa la notizia che molte funzioni di supporto e analisi vengono gestite tramite sistemi automatizzati, riducendo il ruolo diretto dei parlamentari nelle discussioni. Questa trasformazione ha portato a una diminuzione delle interazioni tradizionali e a una maggiore dipendenza da strumenti digitali. Non sono stati ancora annunci ufficiali su come questa evoluzione influenzerà le future sessioni.

C’era un tempo in cui assistere ai dibattiti del Parlamento europeo era motivo di grande soddisfazione politica perché c’era sempre qualcosa da imparare. Oratori, per riferirci ad un recente passato, come Pottering, Verhofstadt, Cohn-Bendit e persino Jean-Marie Le Pen (il padre della attuale leader francese di Rassemblement National) animavano le discussioni con grande sapienza, pur partendo da posizioni politiche assai distanti tra loro.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ecco come l’Intelligenza artificiale si sta mangiando il Parlamento Ue

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vannacci gladiatore, è bufera politica: il video divide l'Italia

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L’intelligenza artificiale si sta facendo molti nemici

Il piano dell’Ue sull’intelligenza artificiale si arena davanti agli Stati UnitiLa Commissione europea ha deciso di posticipare ancora una volta l’attuazione del suo piano per l’intelligenza artificiale e la sovranità tecnologica.

Temi più discussi: Malattie rare: come l'Intelligenza Artificiale e i mini-organi stanno riscrivendo il futuro delle cure; Ecco come si formano i leader liquidi; Ecco come dominare l’Ai. La lezione della scuola Usa; AI Act, dal 2 agosto cambiano gli obblighi di trasparenza dei sistemi di AI: ecco come.

Il cattivo uso dell'Intelligenza Artificiale sta già costando cara a livello fiscale: sanzioni inattese, avvisi e cartelle esattoriali a raffica, scelte sbagliate. Ecco qualche esempio e come fare per evitare queste situazioni - Dichiarazioni e… x.com

Ecco come e perché la correzione del mercato immobiliare potrebbe svilupparsi e è già iniziata reddit

Ecco come un agente di OpenAI ha agito in modo autonomo, provocando un grave attacco informaticoQuesto episodio, ammesso dalla stessa azienda, mette in evidenza le preoccupazioni relative alle capacità sempre più avanzate dei nuovi modelli di ... lescienze.it

Caso OpenAI e Hugging Face, un’IA è davvero sfuggita al controllo? Ecco cos’è successoLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso OpenAI e Hugging Face, un’IA è davvero sfuggita al controllo? Ecco cos’è successo ... tg24.sky.it