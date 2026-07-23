È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale Da oggi potete acquistare la copia digitale

È uscito il nuovo numero di Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 24 luglio, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. In questo numero ci focalizziamo sulla geopolitica del pallone. L’ alleanza tra Infantino e Trump, l’allargamento a 48 squadre, la finale trasformata in un concerto pop: il Mondiale ha consacrato la mutazione del calcio in una grande multinazionale dell’intrattenimento. 🔗 Leggi su Tpi.it

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