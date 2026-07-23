È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale Da oggi potete acquistare la copia digitale

Da tpi.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È disponibile da oggi il nuovo numero di Internazionale in versione digitale. La pubblicazione può essere acquistata tramite l’app ufficiale, mentre la versione cartacea sarà in vendita a partire da domani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È uscito il  nuovo   numero  di   Internazionale.  Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani,  venerdì 24 luglio, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. In questo numero ci focalizziamo sulla geopolitica del pallone. L’ alleanza tra Infantino e Trump, l’allargamento a 48 squadre, la finale trasformata in un concerto pop: il Mondiale ha consacrato la mutazione del calcio in una grande multinazionale dell’intrattenimento. 🔗 Leggi su Tpi.it

200 uscito il nuovo numero di the post internazionale da oggi potete acquistare la copia digitale
© Tpi.it - È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ARRABBIATO: IL CLUB RIVALE DI THE SQUAD INVITA LA MIA CRUSH NELLA LORO VILLA E ACCETTA SENZA DIRMELO

Video ARRABBIATO: IL CLUB RIVALE DI THE SQUAD INVITA LA MIA CRUSH NELLA LORO VILLA E ACCETTA SENZA DIRMELO

Temi più discussi: Media: Trump vuole Infantino come segretario generale dell'Onu; Andy Burnham e il ritorno del pragmatismo britannico; Orbits – Dialogues with Intelligence, l'evento del 16 luglio in diretta da Pompei; Trump punta su Infantino per guidare l'Onu: l'indiscrezione del New York Post apre il dibattito internazionale.

the post internazionale è uscito il nuovoÈ uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitaleÈ uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 10 luglio, in tutte le edicole, propone ogni due ... tpi.it

The Strokes, è uscito il video di Going Shopping estratto dal nuovo album Reality AwaitsLa band The Strokes tornano al centro della scena musicale internazionale con la pubblicazione del videoclip di Going Shopping, nuovo singolo estratto dall’atteso album Reality Awaits, progetto ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web