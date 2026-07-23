È giusto o sbagliato vietare l’uso dei social ai minori di 15 anni? il parere di Vincenzo Schettini
Un docente universitario ha espresso un parere sulla proposta di vietare l’uso dei social ai minori di 15 anni. La discussione è aperta da settimane e riguarda la limitazione dell’accesso ai social network per i più giovani. Schettini ha commentato la questione senza entrare nel merito delle norme, limitandosi a evidenziare il dibattito in corso. La proposta di legge è attualmente in valutazione nelle sedi legislative.
Il professore della "Fisica che ci piace", Vincenzo Schettini, interviene nel dibattito sulla proposta di vietare i social network ai minori di 15 anni. Dalla trasformazione del web in un ambiente "avvelenato" alla necessità di proteggere i giovani dal cyberbullismo, fino ai commenti degli utenti che puntano il dito sulle responsabilità degli adulti: vediamo cosa ne pensa il prof e facciamo il punto sulla discussione che si è scatenata. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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