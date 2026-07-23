È giusto o sbagliato vietare l’uso dei social ai minori di 15 anni? il parere di Vincenzo Schettini

Notizia in breve

Un docente universitario ha espresso un parere sulla proposta di vietare l’uso dei social ai minori di 15 anni. La discussione è aperta da settimane e riguarda la limitazione dell’accesso ai social network per i più giovani. Schettini ha commentato la questione senza entrare nel merito delle norme, limitandosi a evidenziare il dibattito in corso. La proposta di legge è attualmente in valutazione nelle sedi legislative.