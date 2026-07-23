È giusto o sbagliato vietare l’uso dei social ai minori di 15 anni? il parere di Vincenzo Schettini

Da orizzontescuola.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un docente universitario ha espresso un parere sulla proposta di vietare l’uso dei social ai minori di 15 anni. La discussione è aperta da settimane e riguarda la limitazione dell’accesso ai social network per i più giovani. Schettini ha commentato la questione senza entrare nel merito delle norme, limitandosi a evidenziare il dibattito in corso. La proposta di legge è attualmente in valutazione nelle sedi legislative.

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Il professore della "Fisica che ci piace", Vincenzo Schettini, interviene nel dibattito sulla proposta di vietare i social network ai minori di 15 anni. Dalla trasformazione del web in un ambiente "avvelenato" alla necessità di proteggere i giovani dal cyberbullismo, fino ai commenti degli utenti che puntano il dito sulle responsabilità degli adulti: vediamo cosa ne pensa il prof e facciamo il punto sulla discussione che si è scatenata. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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