Una grande arena è stata allestita in piazza, creando un colpo d’occhio notevole. La struttura si integra bene con l’ambiente e si presta sia con il pubblico seduto che in piedi. La piazza si presenta come uno spazio adatto all’evento, attirando numerosi spettatori. La disposizione e l’allestimento sono stati realizzati per ospitare grandi numeri di persone, rendendo visibile l’impatto visivo dell’installazione.

Indubbiamente un bel colpo d’occhio, esattamente ciò che ci eravamo immaginati. La piazza si presta molto bene ed è suggestiva sia con il pubblico seduto sia ovviamente, come già appurato nel corso di questi anni, con il pubblico in piedi. È un segnale importante quello di cominciare proprio con le ‘ Lauree in piazza ’, sperando che tanti di questi ragazzi e ragazze possano rimanere qui ad Ancona dopo essersi formati in una città che oggi offre molte opportunità in più e che si è aperta alle Marche e all’Italia. Parole, a margine della cerimonia di ieri, dell’assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio. Le cerimonia dell’ Università Politecnica delle Marche, infatti, è stata il degno antipasto delle manifestazioni che da sabato saranno accolte nella ribattezzata " Arena in città ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E adesso arriva l’Arena in città: "Colpo d’occhio eccezionale"

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