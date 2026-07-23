Dynamo Kiev-PAOK | Analisi Tattica per un’Europa da Conquistare

La partita tra Dynamo Kiev e PAOK si svolgerà il 24 luglio 2026 nell’ambito della UEFA Europa League. La sfida è stata programmata come parte della fase di qualificazione. Entrambe le squadre si preparano per affrontarsi in un incontro che potrebbe determinare il passaggio alla fase successiva del torneo. La gara si terrà in una località ancora da definire. Non sono stati comunicati dettagli sui componenti delle rose o sulla modalità di svolgimento dell’incontro.

L’angolo della partita. La sfida tra Dynamo Kiev e PAOK, in programma il 24 luglio 2026, si preannuncia di grande interesse all’interno della UEFA Europa League. La match si terrà allo Stadion Dynamo im. Valery Lobanovsky di Kiev, un palcoscenico che nei suoi anni ha visto sfide di grande rilevanza. Tuttavia, entrambi i club presentano un elenco significativo di infortuni che potrebbero influenzare notevolmente le loro prestazioni. La chiave tattica del match. Le assenze nella formazione della Dynamo Kiev sono molteplici e rilevanti. L’assenza di giocatori chiave come Vladyslav Zakharchenko e Oleksandr Tymchyk, entrambi fuori per infortuni gravi, costringe il tecnico a ripensare la strategia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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