Ducati ha celebrato in piazza Maggiore i cento anni della casa motociclistica, con una mostra dedicata ai modelli più rappresentativi. Tra le moto esposte, la Ducati 996, nota per la scena d’inseguimento in “Matrix Reloaded” (2003), e il Ducati Scrambler presente in “Matrix Resurrections” (2021). La manifestazione ha incluso anche la riproduzione di scene dei film e momenti storici legati alla produzione della casa motociclistica.

Dall’iconica Ducati 996, guidata dalla Trinity di Carrie-Anne Moss nella memorabile scena d’inseguimento di ’ Matrix Reloaded ’ (2003), fino al Ducati Scrambler protagonista di ’Matrix Resurrections’ (2021). È un legame lungo oltre vent’anni quello che unisce la Casa di Borgo Panigale al grande schermo. E sarà proprio piazza Maggiore, con la rassegna ’Sotto le stelle del cinema’, a fare da palcoscenico alle celebrazioni del centenario Ducati. Stasera, alle 21,45, la proiezione del primo ’Matrix’ ripercorrerà un viaggio che ha contribuito a trasformare il marchio bolognese in un’icona capace di conquistare anche l’immaginario cinematografico. La pellicola sarà preceduta da una breve sequenza di immagini tratte appunto da questi capitoli della saga che ritraggono le iconiche moto del brand bolognese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ducati festeggia in piazza Maggiore ’Matrix’ e i cento anni della Casa

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