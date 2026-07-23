Dopo la menopausa, le ovaie potrebbero mantenere un'attività biologica, secondo uno studio recente. La ricerca indica che potrebbero essere coinvolte nei processi immunitari e infiammatori, anche se gli studi sono ancora in fase iniziale. Non si conosce ancora con certezza come avvenga questa attività residua, ma le scoperte aprono nuove domande sulla funzione ovarica post-menopausa.

U na nuova ricerca suggerisce che, anche dopo la menopausa, le ovaie possano continuare a svolgere un’attività biologica e avere un ruolo nei processi immunitari e infiammatori. Ma gli studi sono ancora all’inizio. C’è un legame tra Menopausa e Alzheimer? La risposta in uno studio di Cambridge X Per decenni abbiamo pensato che, con la menopausa, le ovaie smettessero semplicemente di funzionare. Terminata la produzione di ovociti e dopo il drastico calo degli estrogeni, questo organo veniva considerato sostanzialmente “silente”. Oggi, però, una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Science Advances invita a guardare le ovaie con occhi diversi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo la menopausa le ovaie potrebbero non “spegnersi” del tutto. Una nuova ricerca suggerisce un possibile ruolo nei processi immunitari e infiammatori, ma gli studi sono ancora agli inizi

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