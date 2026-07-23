Donzelli | Su Delmastro niente da nascondere è solo accanimento Vannacci? Non è lui la destra

Da repubblica.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un deputato di Fratelli d’Italia ha commentato le recenti vicende legate a Delmastro, definendo le accuse come un accanimento e sostenendo che non ci siano elementi da nascondere. Ha inoltre affermato che Vannacci non rappresenta la destra e ha sottolineato l’importanza di proporre misure sulla legittima difesa che siano solide, evitando di lasciarsi influenzare dal caso Roggero, per il quale ha chiesto una grazia.

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Il deputato FdI: “Da tutelare la legittima difesa ma con proposte che reggano. E senza farsi influenzare dal caso Roggero. Per lui grazia”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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