Un deputato di Fratelli d’Italia ha commentato le recenti vicende legate a Delmastro, definendo le accuse come un accanimento e sostenendo che non ci siano elementi da nascondere. Ha inoltre affermato che Vannacci non rappresenta la destra e ha sottolineato l’importanza di proporre misure sulla legittima difesa che siano solide, evitando di lasciarsi influenzare dal caso Roggero, per il quale ha chiesto una grazia.

Il deputato FdI: “Da tutelare la legittima difesa ma con proposte che reggano. E senza farsi influenzare dal caso Roggero. Per lui grazia”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Donzelli: “Su Delmastro niente da nascondere, è solo accanimento. Vannacci? Non è lui la destra”

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