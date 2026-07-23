Docenti entro il 30 luglio si chiude la prima fase Cosa vuol dire Ne parliamo nella newsletter Diventare Insegnanti di venerdì 24 luglio
A che punto sono le assunzioni del personale docente per l’a.s. 202627? Obiettivo coprire 46.642 posti, ma il primo step è il 30 luglio. Regione per regione, a che punto siamo. Ne parliamo nella newsletter del 24 luglio. La newsletter sarà inviata nel pomeriggio di venerdì, dopo le 18. Entro giovedì 23 puoi inviare il. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Assunzione docenti 2026/27: concorso PNRR3 ed elenchi regionali le novità. Ne parliamo nella newsletter Diventare Insegnanti di venerdì 3 luglioQuesta settimana, nella newsletter di Diventare Insegnanti, si parla delle assunzioni di docenti per l’anno scolastico 2026/27.
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Formazione insegnanti, bando per la seconda edizione dei percorsi abilitanti da 30 CFU prorogata alle 14 del 15 settembre 2026 la scadenza per presentare le domande! L'Università degli Studi di Napoli Federico II, capofila del C.I.F.I. – Centro Interatene facebook
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Diventare insegnanti di sostegno. Specializzazione V ciclo e aggiornamento graduatorieI docenti che conseguono il titolo di specializzazione su sostegno al termine del TFA V ciclo potranno inserirlo negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie in cui gli stessi sono inseriti In molte ... disabili.com