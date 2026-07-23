Docenti entro il 30 luglio si chiude la prima fase Cosa vuol dire Ne parliamo nella newsletter Diventare Insegnanti di venerdì 24 luglio

A che punto sono le assunzioni del personale docente per l’a.s. 202627? Obiettivo coprire 46.642 posti, ma il primo step è il 30 luglio. Regione per regione, a che punto siamo. Ne parliamo nella newsletter del 24 luglio. La newsletter sarà inviata nel pomeriggio di venerdì, dopo le 18. Entro giovedì 23 puoi inviare il. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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