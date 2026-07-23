Un’ordinanza vieta ai minori di accedere ai social, ma un’avvocata sostiene che la vera soluzione sia educare gli adulti e avviare una rivoluzione culturale. La questione, molto dibattuta, riguarda i limiti all’uso delle piattaforme digitali da parte dei giovani. La discussione si concentra sul ruolo degli adulti nel guidare comportamenti responsabili e sulla necessità di interventi più profondi per affrontare il problema.

Ripartiamo però dal tema che negli ultimi tempi tiene banco in molti dei palazzi della politica mondiale: limitare l’accesso ai social delle generazioni più giovani. Ha fatto rumore l’Australia, che dall’inizio dell’anno ha proibito agli under 16 di avere profili su Facebook, Instagram, YouTube e altre piattaforme. Canberra ha minacciato di raddoppiare la multa contro le aziende che non si adeguano. Ha imposto ai colossi del web di adottare un sistema di controlli incrociati per assicurarsi che i minori non superino le barriere. Eppure, un team di analisti software ha dichiarato a Reuters di aver aperto negli ultimi mesi 50 profili su varie piattaforme social dichiarando di aver meno di 16 anni e che nessuno li ha fermati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Divieto dei social ai minori, l’avvocata Marisa Marraffino: «L’unica strada possibile è educare gli adulti, ci vuole una rivoluzione culturale»

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