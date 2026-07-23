Mateus Fernandes ha segnato un gol spettacolare al debutto con il Tottenham durante una partita di precampionato contro l’MK Dons. Al terzo minuto, il nuovo acquisto da 99 milioni ha realizzato una volée da fuori area, lasciando senza parole i presenti.

Mateus Fernandes ha impiegato appena tre minuti per presentarsi al Tottenham: al debutto nel precampionato contro l’MK Dons, il nuovo acquisto da 99 milioni ha segnato un gol spettacolare, una volée da fuori area che ha lasciato tutti senza parole. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - De Zerbi sorride: golazo di Mateus Fernandes al debutto con il Tottenham

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