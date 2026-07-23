Per decenni, la scienza ha focalizzato l’attenzione sugli aspetti negativi del comportamento animale, trascurando le emozioni positive. Ora, studi recenti cercano di capire come si riconosca la felicità negli animali. Osservazioni di comportamenti come giochi, interazioni sociali e segnali di rilassamento sono usate per valutare il loro stato emotivo. Tuttavia, non esistono ancora metodi definitivi per stabilire con certezza se un animale sia felice.

Momenti di gioia tra gli animali Come si fa a capire se un animale è felice? Per decenni la scienza si è interessata poco alle emozioni positive degli animali. Oggi ricercatrici e ricercatori stanno osservando il gioco, i vocalizzi e altri comportamenti di bonobo, delfini e pappagalli per provare a rispondere a questa domanda. L’articolo che abbiamo tradotto da Science News Explores (una rivista statunitense di divulgazione scientifica per bambine e bambini dai nove anni) racconta gli esperimenti e le difficoltà di una ricerca che potrebbe cambiare il nostro modo di guardare agli altri animali. In edicola dal 29 luglio. Il Mondo è il podcast quotidiano di Internazionale: ogni giorno due notizie scelte e raccontate dai giornalisti e dalle giornaliste della redazione e dalle persone che collaborano con Internazionale. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Dalla redazione di Internazionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TG LA7 edizione delle 7:30

Temi più discussi: grande successo per suart 2026: oltre 25 relatori e 200 partecipanti a palazzo reale per il forum internazionale sull’arte sostenibile; Treviso domina ai campionati italiani di dama internazionale; Prestigioso premio per Giuseppe Lippi dalla Federazione Internazionale di Chimica Clinica; Banco BPM sostiene lo sviluppo internazionale di Cirillo Group con un finanziamento da 9,3 milioni.

Dalla redazione di InternazionaleQuando qualcuno ci rivela la parte peggiore di sé, spesso non riusciamo a vederla, spiega il filosofo Alain De Botton. Questi segnali di pericolo, o red flag, dovrebbero tenerci lontano da una relaz ... internazionale.it

Dalla redazione di InternazionaleIl concetto di cordone sanitario è nato in Europa negli anni ottanta per rifiutare qualsiasi rapporto con i partiti di estrema destra in ascesa. Oggi le forze sovraniste e nazionaliste sono forti in ... internazionale.it

Andrés Cuenca (Barça Atlètic Como | 500.000€ + bonus) Il Como di Cesc Fàbregas piazza un altro colpo dal sapore internazionale, confermando la forte attrattiva del club lariano e una progettualità mirata sui g x.com

Migliore esperienza: crociera o viaggio internazionale? reddit