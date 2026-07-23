Da Carletto a Tuchel e Klopp | quanto costa avere un big sulla panchina della nazionale

Notizia in breve

Il mercato dei commissari tecnici delle nazionali estere si muove a ritmi elevati, con cambi frequenti e investimenti significativi. Nel frattempo, in Italia si stanno valutando diverse opzioni per la panchina azzurra, tra restrizioni di bilancio e ambizioni sportive. La ricerca di un nuovo allenatore coinvolge decisioni che devono bilanciare costi e risultati attesi, mentre le nazionali straniere continuano a investire in allenatori di alto livello.