Da Carletto a Tuchel e Klopp | quanto costa avere un big sulla panchina della nazionale
Il mercato dei commissari tecnici delle nazionali estere si muove a ritmi elevati, con cambi frequenti e investimenti significativi. Nel frattempo, in Italia si stanno valutando diverse opzioni per la panchina azzurra, tra restrizioni di bilancio e ambizioni sportive. La ricerca di un nuovo allenatore coinvolge decisioni che devono bilanciare costi e risultati attesi, mentre le nazionali straniere continuano a investire in allenatori di alto livello.
Mentre l'Italia valuta le mosse per la panchina azzurra muovendosi tra rigore di bilancio e sogni di grandezza, il mercato dei ct delle nazionali estere viaggia a ritmi vertiginosi. Tra clausole speciali, deroghe legislative e ingaggi da capogiro, le grandi federazioni internazionali non badano a spese, anche se i risultati sul campo dimostrano che i soldi non assicurano sempre la gloria., In cima alla piramide globale degli ingaggi c'è proprio un italiano: Carlo Ancelotti. Re Carlo, legato al Brasile fino al 2030, percepisce uno stipendio annuo di circa 10 milioni di euro, imponendosi come il ct più pagato del pianeta. Alle sue... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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