cybersecurity presentata a farnborough la piattaforma cloud per la difesa

Al Farnborough International Airshow, Leonardo ha presentato una piattaforma cloud dedicata alla cybersecurity nel settore della Difesa. La soluzione è progettata per proteggere dati, infrastrutture digitali e sistemi strategici militari. La piattaforma offre strumenti avanzati per la sicurezza informatica, mirati a difendere le reti e i sistemi sensibili dalle minacce digitali. Non sono stati comunicati dettagli tecnici specifici sulla tecnologia utilizzata.

Una nuova piattaforma dedicata alla cyber security nel settore della Difesa è stata presentata da Leonardo al Farnborough International Airshow. La soluzione nasce con l'obiettivo di offrire strumenti avanzati per la protezione dei dati, delle infrastrutture digitali e dei sistemi strategici in ambito militare. Oltre mille bodycam entreranno in dotazione al personale di Fs Security per rafforzare la sicurezza nelle stazioni e a bordo dei treni. Momenti di tensione davanti a Prefettura e Questura. I manifestanti hanno lanciato oggetti contro i blindati delle forze dell'ordine, che sono intervenute con idranti e lacrimogeni. Il rogo divampato nella provincia di Guadalajara continua ad avanzare senza sosta. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Cyber Security: presentata a Farnborough una piattaforma dedicata al mondo della Difesa

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