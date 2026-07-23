Intorno alle 12.30 di oggi, un guasto nel sistema di emergenza ha causato l’attivazione dell’allarme nell’area ristoro di un centro commerciale a Curno. I clienti presenti sono stati evacuati in via precauzionale. Nessuna persona è rimasta ferita. La sicurezza è intervenuta per verificare la situazione. Le operazioni di controllo hanno confermato che si trattava di un malfunzionamento tecnico, senza altre implicazioni. La normalità è stata ripristinata subito dopo.

Intorno alle 12.30 di oggi, 23 luglio, un guasto nel sistema di emergenza ha fatto scattare l’allarme nell’ala ristoro del centro commerciale di Curno. Al suono delle sirene, le decine di persone che stavano pranzando sono state evacuate in pochi minuti dalle porte più vicine ai ristoranti. Il falso allarme ha interessato solo un’ala e i negozi della galleria sono rimasti aperti. «Abbiamo sentito suonare le sirene e visto la gente uscire in massa, noi non ci siamo mossi», raccontano alcuni dei commessi. Dopo pochi minuti l’allarme è stato disattivato e i clienti sono potuti rientrare. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Curno, allarme al centro commerciale, evacuati i clienti dell'area ristoro all'ora di pranzo. Ma era un guasto nel sistema

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