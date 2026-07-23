Un ettaro su cinque di terreno agricolo rimane incolto, secondo i dati più recenti. La regione, nota per la produzione di grano, e in particolare la Valdorcia, sta perdendo terreno agricolo rispetto al passato. La riduzione riguarda principalmente le aree dedicate alla coltivazione di cereali, con conseguente calo della produzione. Non sono stati forniti dettagli sulle cause specifiche di questa diminuzione o sulle misure adottate per contrastarla.

Un ettaro su cinque è rimasto incolto. La Toscana – e la nostra Valdorcia –, un tempo considerata uno dei principali granai d’Italia, continua a perdere terreno. Seminare grano nel paese simbolo di pasta e spaghetti non conviene più. A lanciare l’allarme è Coldiretti Toscana, tornata all’attacco dei trafficanti di grano. Nel mirino di Coldiretti ci sono industriali, trasformatori, pastai e operatori commerciali che, in nome dei fatturati, importano grano dall’estero e strozzano gli agricoltori del nostro Paese con prezzi al ribasso per poi vendere ai cittadini pasta spacciata per italiana a due euro al chilo. "Continuano ad arrivare navi stracariche di grano dall’estero con il solo obiettivo di costringere i nostri cerealicoltori a svendere i loro prodotti – dice la presidente Letizia Cesani –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Crisi del grano: "Un ettaro su 5 resta incolto"

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