Durante la 24 Ore di Spa, una squadra tutta femminile chiamata Sim Race Pink ha partecipato alla competizione di corse simulate. Questo team, formato da piloti donne, rappresenta un esempio dell’aumento dell’interesse femminile negli e-sport automobilistici, in particolare nel settore delle corse al simulatore. La partecipazione si è svolta in un contesto di grande attenzione e coinvolgimento, con una presenza significativa durante l’evento.

Negli ultimi anni ha cominciato ad aumentare l’interesse di piloti ed appassionati verso i campionati delle gare al simulatore, tanto da spingere una delle famiglie storiche modenesi legate ai motori, soprattutto quelli firmati con un cavallino rampante, a realizzare una propria squadra tutta composta da piloti donna denominato Sim Race Pink. Successivamente ad un importante periodo di allenamenti e prove, lo scorso fine settimana è avvenuto Il tanto atteso debutto del team tutto al femminile, presieduto da Simona Zanasi, alla 24 Ore di Spa con le pilotesse Lucrezia Milanese, Ilaria Fin e Katrina Edmund che si sono alternate alla guida di una Ferrari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cresce il fenomeno e-sport al femminile. La Sim Race Pink convince alla 24 Ore di Spa

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