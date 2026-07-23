Covid Zaffini FdI spara a zero su Conte e Arcuri | ‘Loro disastri denunciati anche da Regioni’

Da ildifforme.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le Regioni italiane hanno segnalato problemi con mascherine non conformi e ventilatori polmonari insufficienti, secondo quanto emerso dalla commissione Covid. La polemica si concentra su decisioni prese durante la gestione dell’emergenza, con critiche rivolte all’ex presidente del Consiglio e all’ex commissario straordinario. Le denunce delle Regioni confermerebbero le criticità di materiali e dispositivi sanitari forniti in quel periodo.

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“Le denunce delle Regioni italiane confermano quanto sta emergendo dalla commissione Covid sul disastro del duo Conte-Arcuri: mascherine non conformi e ventilatori polmonari inadeguati“. E’ netto il senatore Franco Zaffini, presidente della Commissione Sanità e membro della commissione Covid, nel palesare quanto sta emergendo dall’inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria del 2020-21, quando il leader del . L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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