Cosa ha detto la sconfitta del Napoli con l’Arezzo

Il Napoli di Allegri ha perso 1-3 contro l’Arezzo nella prima amichevole stagionale. La squadra partenopea, guidata dal nuovo allenatore, ha subito tre reti dalla formazione neopromossa in Serie B. La partita si è conclusa con la sconfitta per i partenopei, che stanno ancora lavorando per trovare la migliore forma. La sfida ha segnato il debutto ufficiale del tecnico sulla panchina azzurra.

UN CANTIERE ANCORA APERTO. La prima uscita stagionale della SSC Napoli sotto la guida di Massimiliano Allegri si chiude con una sconfitta per 1-3 contro l’ Arezzo (formazione neopromossa in Serie B allenata dall’ex azzurro Christian Bucchi). Sotto gli occhi del presidente Aurelio De Laurentiis e del DS Giovanni Manna, la partita ha fornito indicazioni tattiche e di mercato inequivocabili. Allegri ha accantonato il 3-5-2 utilizzato al Milan per varare un netto 4-3-3, modulo che esalta gli esterni a disposizione. Tuttavia, a preoccupare è la tenuta difensiva: orfana dell’infortunato Alessandro Buongiorno, la coppia inedita formata da Amir Rrahmani e Rafa Marin ha palesato gravi incertezze, acuite da un errore di Alex Meret sul primo gol toscano. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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